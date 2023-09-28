Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи

У середу, 27 вересня, у Стрию на Львівщині затримали нетверезих водія та пасажира автомобіля, які напали на поліцейських та побили їх. За скоєне затриманим загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Близько першої години ночі на вулиці Січових Стрільців у Стрию, під час патрулювання, поліцейські патрульної поліції виявили автомобіль ВАЗ 2104, водій якого порушував правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили транспортний засіб і під час перевірки документів встановили, що водій, 32-річний мешканець Закарпатської області, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Під час оформлення адміністративного правопорушення водій та його пасажир, 31-річний мешканець Закарпаття, поводились агресивно, напали на поліцейських та завдали їм тілесних ушкоджень.

На місце події прибули додаткові екіпажі, а також слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали двох закарпатців. В подальшому експертиза підтвердила, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Окрім того, на водія ВАЗ 2104 склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.