В’язень виправної колонії видурив гроші в дружини зниклого військовослужбовця з Львівщини. Шахрай пообіцяв жінці надати можливість поспілкуватися з чоловіком, але після отримання грошей на зв’язок більше не виходив.

За даними поліції Львівщини, в’язень львівської колонії знайшов в інтернеті інформацію про те, що дружина військовослужбовця ЗСУ розшукує свого чоловіка, який під час перебування у зоні бойових дій тривалий час не виходив на зв’язок.

Шахрай зателефонував до авторки цього оголошення та пообіцяв надати їй можливість поспілкуватись з чоловіком – за грошову винагороду. Жінка переказала кошти на вказаний зловмисником номер мобільного телефону, проте, розмова з чоловіком так і не відбулась. Зрозумівши, що стала жертвою шахрая, потерпіла звернулась за допомогою у поліцію. Суму коштів, які жінка перерахувала шахраю, в поліції не розголошують.

Поліцейські встановили телефонного шахрая. Ним виявився 51-річний мешканець Золочівського району, який зараз відбуває покарання у виправній колонії. Переказані жінкою кошти він привласнив.

Зловмиснику повідомили про підозру за шахрайство (ч.1 ст.190 ККУ). Йому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або обмеження волі на строк до трьох років.