Ірина Павлинська загинула у ДТП поблизу Бібрки

У лікарні померла 25-річна Ірина Павлинська, яка 14 липня потрапила у важку дорожньо-транспортну пригоду поблизу Бібрки на Львівщині. Жінка була вдовою військовослужбовця Національної гвардії Йосифа Павлинського, який помер унаслідок теракту у Львові. Після смерті матері їхня чотирирічна донька Злата залишилася сиротою.

Про смерть Ірини 15 липня повідомили на сторінці дитячого садка, який відвідує її донька. Там зазначили, що загибла була мешканкою села Баківці Львівського району.

Деталі смертельної ДТП

За інформацією поліції Львівщини, аварія сталася 14 липня близько 19:30 на автодорозі Львів – Івано-Франківськ біля села Лани неподалік Бібрки.

За попередніми даними, 25-річна водійка автомобіля Kia Soul, виконуючи обгін рейсового автобуса Setra, зіткнулася з ним. Після цього легковик з'їхав у кювет і врізався у бетонну електроопору.

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У салоні автомобіля, крім водійки, перебували троє дітей: двоє хлопців віком 14 і 17 років та чотирирічна донька жінки Злата. До прибуття рятувальників очевидці самостійно витягнули дітей із понівеченої машини. Усіх трьох госпіталізували до лікарень Львова.

Саму водійку деблокували рятувальники за допомогою спеціального інструменту та передали медикам. Попри зусилля лікарів, врятувати її не вдалося.

Чоловік Ірини Павлинської, 31-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський, помер 4 березня від поранень, яких зазнав під час теракту у Львові 22 лютого.

Того вечора він прибув на місце після першого вибуху. Разом з іншими службами нацгвардієць допомагав відтісняти людей та забезпечувати безпечний периметр, коли стався другий вибух. Від отриманих травм військовослужбовець помер у лікарні.

Після смерті обох батьків їхня чотирирічна донька Злата залишилася сиротою.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.