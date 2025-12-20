Водій Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу

У селі Гуменець Львівського району вранці 19 грудня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Аварія трапилася близько 8:00 на автодорозі «Львів – Пустомити – Меденичі».

У суботу, 20 грудня, у поліції Львівської області повідомили, що 23-річний мешканець Самбірського району, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Audi E-tron, за кермом якого перебував 26-річний львівʼянин.

Після цього в Audi врізався ще Volkswagen Passat, який рухався позаду в тому ж напрямку. Автомобілем керував 39-річний львів’янин.

Унаслідок зіткнення 23-річний водій Daewoo Lanos від отриманих травм загинув на місці події. Водія Audi госпіталізували. Інформації про травмування водія Volkswagen Passat не повідомляють.

За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.