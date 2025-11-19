Керівник підприємства залучив майстрів лісу і лісничого

На Львівщині директора дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільлісу» підозрюють у незаконній вирубці дерев на майже 9 млн грн. Про це повідомили у Нацполіції та прокуратурі.

На території лісництва, підпорядкованій дочірньому лісогосподарському підприємству «Галсільліс», систематично здійснювали приховану вирубку деревини. Лише за червень-липень 2025 року там незаконно зрубали 692 дерева – здебільшого сосни, а також граби, черешні та дуби.

Директор дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільлісу» залучив до вирубки двох майстрів лісу та інженера із заготівлі, який виконував обов’язки лісничого.

«Ділки не мали лісорубних квитків, а під час відпуску деревини занижували сортність та об’єми, вносили до офіційних документів неправдиві відомості про походження дерев тощо. Для транспортування розробляли таємні маршрути, залучали приватних перевізників та фальсифікували клейма на стовбурах незаконно зрубаних дерев», – розповіли у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

У Львівській обласній прокуратурі додали, що ролі між учасниками групи були чітко розподілені: директор розробив план, розподілив ролі, координував незаконну рубку та приховування слідів, а також розподіляв прибуток від незаконного продажу деревини. Лісничий та майстер лісу, який мав своє приватне підприємство з деревообробки, відповідали за клеймування, електронний облік та логістику перевезень дерев. Інший майстер лісу контролював підготовку інструментів, незаконну вирубку та розпилювання дерев.

Завдану шкоду оцінили у майже 9 млн грн. Директору підприємства та учасникам змови повідомили про підозру за трьома статтями ККУ. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.