Суд призначив військовому понад 5,5 роки тюрми

Стрийський міськрайонний суд Львівської області присудив понад 5,5 років позбавлення волі військовослужбовцю Олегу Григорчуку, який, перебуваючи в СЗЧ, обікрав магазин секонд-хенду на автостанції в Ходорові.

За матеріалами справи, солдат Олег Григорчук 5 березня цього року самовільно залишив розташування військової частини на Дніпропетровщині та перебував поза межами служби до 25 березня, коли його затримали в Стрию. Під час перебування в СЗЧ уночі він обікрав магазин на автостанції на вул. Грушевського в місті Ходорів. Він зламав двері автостанції та проник у магазин секонд-хенду на другому поверсі, звідки викрав готівку в сумі понад 88 тис. грн.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Назар Янів визнав Олега Григорчука винним у самовільному залишенні частини та крадіжці (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 185 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років і семи місяців позбавлення волі. Також він має відшкодувати власнику магазину 88 тис. грн матеріальної та 5 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще може бути оскаржений. Обвинувачений вже раніше судимий, зокрема, за незаконне поводження зі зброєю.

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