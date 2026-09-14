Подружжя адмініструвало сільку вайбер-групу, де сповіщали про місця роботи ТЦК

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок подружжю з Яворівщини Василині та Дмитру Донцям за адміністрування вайбер-спільноти, де поширювали інформацію про діяльність груп оповіщення ТЦК. Чоловіка та жінку визнали винними у перешкоджанні діяльності ЗСУ та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, подружжя Донців адмініструвало сільську вайбер-групу, де розміщувались повідомлення про місце та час проведення заходів оповіщення та роздачі повісток співробітниками ТЦК та СП, що сприяло ухиленню від виконання своїх обов’язків в захисту держави тими учасникам групи, які мали такі наміри. Зокрема, протягом 2025 року у вайбер-групі розміщували повідомлення такого змісту: «Доброго дня! ТЦК в селі Чернилява», «Поїхали в село», «ТЦК біля церкви», «Дорогу перекривають бусом» тощо.

У суді обвинувачені свою вину визнали і розкаялися. Пояснили, що вайбер-група була створена для обміну інформацією жителями села Чернилява з різних питань. Однак згодом різні люди почали писати в групі повідомлення про місця перебування співробітників ТЦК та СП, у тому числі і адміністратори.

Суддя Дмитрій Поворозник визнав Василину та Дмитра Донців винними у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та призначив їм покарання по п’ять років позбавлення волі. Водночас вироком суду подружжя звільнили від основного покарання, встановивши по півтора року випробувального терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати