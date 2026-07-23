Ветеран упродовж року адміністрував спільноту про роботу військових ТЦК

Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок уродженцю Кам’янки-Бузької Олегу Батюку, який адміністрував вайбер-спільноту, де поширювали інформацію про час та місце проведення заходів оповіщення ТЦК. Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив йому умовне покарання.

За матеріалами справи, у період з січня 2025 до січня 2026 року обвинувачений, будучи адміністратором вайбер-спільноти, систематично поширював у ній повідомлення, а також адміністрував поширені іншими учасниками повідомлення, які містять інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення, чим перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся. Він повідомив, що має інвалідність II групи внаслідок війни, отримав поранення, унаслідок чого звільнений з військової служби. Пояснив, що повідомляв, де перебувають працівники ТЦК, «оскільки не хотів щоб хтось з людей попав на війну, бо там страшно».

Суддя Неля Отчак визнала Олега Батюка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч.1 ст. 114-1 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

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