Військовослужбовець отримав тюремний строк за перевезення пасажира-ухилянта

Перемишлянський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю з Кіровоградщини Павлу Зенкевичу, якого затримали під час перевезення ухилянта зі Львова до Івано-Франківська. Винуватцю призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, військовослужбовець у телеграм-каналі отримав пропозицію від організатора втечі ухилянтів за гроші сприяти перевезенню таких клієнтів. Відповідно до домовленості, 26 квітня 2026 року військовослужбовець на своєму автомобілі Opel Corsa підібрав клієнта на вул. Руфа у Львові та мав доставити його до Івано-Франківська. За транспортування військовий отримав 18 тис. грн.

Оборудку припинили поліцейські, які зупинили автомобіль поблизу села Шпильчина на трасі Львів – Івано-Франківськ. Військовослужбовцю оголосили підозру за сприяння в незаконному переправленні ухилянтів через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

У судовому засіданні обвинувачений свою вину заперечив. Павло Зенкевич заявив, що перевозив пасажира зі Львова до Івано-Франківська, виконуючи замовлення, яке отримав з акаунту «Виїзд в Румунію» і непричетний до схеми втечі ухилянтів через кордон. Також він запевнив, що ніхто не пропонував йому участь в злочинній організації з перевезення людей за кордон.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Однак вину військовослужбовця, на думку суду, підтверджено переписками та іншими доказами. Під час слідства також виявилося, що військовослужбовець здійснював перевезення без водійського посвідчення, якого ніколи не отримував.

Суддя Олександра Гуняк визнала Павла Зенкевича винним у сприянні в незаконному переправленні ухилянтів через кордон та присудила йому сім років позбавлення волі із забороною здійснювати послуги перевезення пасажирів на три роки та з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений.