Верховинський районний суд визнав майстра лісу Яблуницького лісництва Дмитра Дроняка винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 595 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 5 серпня, у грудні 2023 року обвинувачений організував групу, до якої залучив двох мешканців села Голошина Верховинського району. У наступні кілька місяців переправники допомогли втекти за кордон трьом чоловікам.

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Ухилянтів доставляли до гірської місцевості на кордоні з Румунією та проводили детальний інструктаж, як поводитися на іншому боці – після незаконного перетину. За переправлення брали від 3,5 тис. до 4,5 тис. доларів з чоловіка.

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Під час судового засідання Дмитро Дроняк визнав свою вину. Він підтвердив, що разом зі спільниками допомагав переправляти людей за кордон. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого з місця роботи та те, що він утримує малолітню дитину і перерахував на ЗСУ 100 тис. грн благодійної допомоги.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Чекан визнала Дмитра Дроняка винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначила йому 595 тис. грн штрафу з позбавленням права 3 роки обіймати посади у сфері перевезень пасажирів і вантажу, а також посади, пов’язані з охороною державного кордону України, з конфіскацією половини майна, окрім житла. Отримані від ухилянтів гроші конфіскували у власність держави.