Тренування проводили професійні інструктори та фізичні терапевти

У Бориславі відкрили перший в Україні центр зимового адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок війни з ампутаціями нижніх кінцівок. Хаб створила громадська організація «Альянс Ветеранів» у межах проєкту Adaptive Skiing for Veterans за підтримки гірськолижного комплексу «Буковиця», благодійного фонду Razom for Ukraine та місцевої влади.

У середу, 18 лютого Львівська ОВА повідомила, що хаб розпочав роботу 9 лютого. Перші учасники пройшли навчання катанню на одній лижі з двома аутригерами – техніку Three-Track Skiing. Тренування проводили професійні інструктори, фізичні терапевти та досвідчені ветерани, які пройшли сертифіковане навчання у США.

Ветерани отримають постійний безкоштовний доступ до гірськолижного комплексу, сучасного адаптивного спорядження та уроків від інструкторів. Крім того, працюватиме наставництво за принципом «рівний-рівному», коли досвідчені ветерани підтримують новачків.

Олександр Швачка, президент «Альянсу Ветеранів» і сам ветеран війни, зазначає, що хаб – це новий етап створення системи фізичної та психологічної реабілітації для українських ветеранів через спорт. «Це адреналін, це можливість знову відчути себе вільним… згадати побратимство та підтримку. І я впевнений, що цей хаб буде притягувати до себе гідних, сильних, сміливих людей, які готові працювати над собою», – каже він.

Роман Хімʼяк, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА, додає, що адаптивний спорт допомагає не лише фізично, а й психологічно. «Такий комплекс ще раз підкреслює, що коли йдеться про реабілітацію ветеранів війни – обʼєднуватися мають всі: бізнес, громадські організації, влада», – зазначив Хімʼяк.