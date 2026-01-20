20 січня Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України

У вівторок, 20 січня, на Львівщині ввели 10 черг графіків аварійних відключень світла. Зміни стосуватимуться північної частини Львівської області. Про це повідомило «Львівобленерго».

«Введені 10 черг графіків аварійних відключень у північних районах Львівщини. За розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні введенні 10 черг графіків аварійних відключень у північній частині Львівської області. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості», – вказано у повідомленні.

Згодом «Львівобленерго» повідомило, що із 12:30 по 16:30 у Шептицькому районі Львівської області замість графіку аварійних відключень буде застосовано підчергу 6.2 графіку погодинних відключень.

Нагадаємо, що 20 січня у Львові та області також діють графіки погодинних відключень світла. Актуальні графіки можна переглянутина сайті ZAXID.NET, інформація постійно оновлюється.

Дізнатися свою чергу відключень можна, скориставшись чат-ботами у вайбері, телеграмі, мобільному застосунку «КомКом» та на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».

Уночі та під ранок 20 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши бойові безпілотники та ракети різних типів. Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Аби підтримати енергосистему, необхідно використовувати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».