Рекетирів затримали навесні 2024 року в Стрию

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок учасникам банди, яка тероризувала мешканців регіону та вибивала гроші з внутрішньопереміщених осіб, що переїхали на Львівщину. Організатору банди присудили 7,5 років, а двом іншим учасникам – по сім років позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомило управління СБУ Львівщини.

Учасників злочинного угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів регіону, затримала СБУ навесні 2024 року.

«До складу банди входило троє мешканців області з кримінальним минулим, які спеціалізувалися на вчиненні тяжких злочинів. Створюючи штучні конфліктні ситуації зокрема щодо повернення неіснуючих боргів злочинці переслідували й обкладали даниною жителів регіону. Серед потерпілих від рук банди були мешканці райцентру та підлітки-сироти, які вимушено переїхали на Львівщину у зв’язку з агресією Росії на території України», – розповіли в СБУ.

Так в одному із задокументованих епізодів, дізнавшись, що хлопець-сирота отримує від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від нього кошти за гарантування «спокійного життя» в містечку. Щомісячна плата за безпеку в середньому становила 10 тис. грн. При цьому фігуранти вдавались до фізичного та психологічного насилля, а також погрожували застосуванням зброї.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час одержання ними чергового траншу від одного з потерпілих.

Учасники банди отримали вироки за встановлення або поширення злочинного впливу поєднане з вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 255-1 та ч.4 ст.189 ККУ).

Нагадаємо, у березні 2024 року СБУ та поліція затримали трьох мешканців Стрия віком 23, 24 та 33 роки, які замайлися вимаганням неіснуючих боргів.