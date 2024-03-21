Учасники банди обкладали даниною переселенців

У Стрию на Львівщині поліцейські спільно з оперативниками СБУ затримали учасників злочинної групи, підозрюваних у вимаганні грошей у внутрішньопереміщених осіб. Учасники банди залякували своїх жертв, чинили на них психологічний тиск та застосовували фізичне насильство.

Як повідомили у четвер, 21 березня, у поліції та СБУ Львівщини, затримали трьох мешканців міста Стрий віком 23, 24 та 33 роки, які замайлися вимаганням неіснуючих боргів.

«Спочатку потерпілий передав зловмисникам грошові кошти у сумі 10 тис. грн, наступні рази – 1800 та 1500 грн. Далі апетити зловмисників зросли і вони висловили чоловіку вимогу передати їм 3500 грн, а за кілька днів ще 20 тис. грн. Кожного разу вимагання грошей супроводжувалось залякуванням жертви, погрозами відібрати його майно, а в деяких випадках – фізичним насильством», – розповіли в поліції.

Трьох мешканців Стрия затримали за вимагання грошей у переселенців

За даними СБУ, серед потерпілих були мешканці районного центру та підлітки-сироти, які вимушено переїхали до Львова після повномасштабного вторгнення Росії.

«Рекетири переслідували й обкладали даниною місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом повернення боргів. Окрім цього дізнавшись, що підлітки-сироти отримують від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від них кошти за гарантування спокійного життя в містечку», – йдеться в повідомленні СБУ.

Учасників банди затримали 20 березня в Стрию після одержання ними чергового «траншу» від потерпілого у сумі 20 тис. грн. Затриманим повідомили про підозру у вимаганні (ч.4 ст.189 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.