Оперативники затримали 37-річного чоловіка під час спроби покинути місто

У неділю ввечері, 9 липня, у Бориславі, що на Львівщині, 37-річний чоловік вбив ножем свого знайомого і втік. Його вже затримали. Про це повідомили у поліції Львівської обалсті.

О 20:00 до поліції надійшло повідомлення, що на вул. В’ячеслава Чорновола у Бориславі в одній з квартир виявили тіло чоловіка. За вказаною адресою правоохоронці знайшли тіло чоловіка із слідами насильницької смерті. Особу загиблого, 66-річного місцевого мешканця, встановили.

Також правоохоронці дізналися, що незадовго до того компанія чоловіків розпивала спиртні напої. Між гостями виник конфлікт, під час якого один із гостей, 37-річний місцевий мешканець, завдав потерпілому удар ножем у грудну клітину, після чого втік. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

На місці події працювали правоохоронці, зокрема, слідчо-оперативна група, кінолог, експерти-криміналісти. Кінолог зі службовим собакою встановили напрямок руху втікача. Невдовзі оперативники затримали його під час спроби покинути місто.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.