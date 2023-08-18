Бізнесмену вручили підозру за двома статтями Кримінального Кодексу

На Львівщині директор одного з приватних підприємств отримав підозру у зловживанні службовим становищем, розтраті майна та підробці документів. За інформацією слідства, бізнесмен присвоїв гроші одного з комунальних підприємств Яворівського району й завдав збитків Яворівській громаді на 3,5 млн грн. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 18 серпня, розповіли, що підприємець не мав постачати щебінь та вапняк.

«У грудні 2022 року одне із комунальних підприємств Яворівського району та приватне підприємство уклали договір, згідно з умовами якого компанія фігуранта зобов'язалась поставити та зберігати щебінь гранітний та вапняк у визначеному розмірі. Проте товари у передбачених обсягах не були поставлені», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Бізнесмен підробив документи, в яких завищив фактичну кількість поставленого товару. На підставі акту комунальне підприємство перерахувало гроші для підрядника. Відтак Яворівська територіальна громада зазнала збитків на приблизно 3,5 млн грн.

Зазначимо, що підприємця підозрюють за двома статтями Кримінального Кодексу: розтрата ввіреного чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення офіційних документів. Наразі тривають слідчі дії.