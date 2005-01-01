На Львівщині затримали керівника районної податкової на хабарі у $400

Олег Сольвар отримав 400 доларів хабара від підприємця

У вівторок, 27 березня, працівники управління внутрішньої безпеки ДФС спільно з прокуратурою Львівської області затримали начальника Радехівського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС Львівщини. Про це повідомила журналістка Ольга Євстігнєєва на своїй сторінці у Facebook, де також оприлюднила фото з затримання посадовця.

Олег Сольвар затримали 27 березня під час отримання хабара

«Затримали Сольвара Олега Маріановича, начальника Радехівського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на отриманні хабара у 400 доларів від підприємця за сприяння у виготовленні свідоцтва платника ПДВ та за злив службової інформації (контрагенти, ЗЕД, суми контрактів, прибутки бізнесу), яку надавав підприємцю і яку той використовував для недобросовісної конкуренції», – йдеться у повідомленні Євстігнєєвої.

Інформацію про затримання Олега Сольвара ZAXID.NET також підтвердили джерела у правоохоронних органах.