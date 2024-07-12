Офіцери СОБ виконуватимуть три основні функції: правоохоронну, наставницьку та просвітницьку

У п’ятницю, 12 липня, перші інспектори Служби освітньої безпеки (СОБ) завершили спеціалізоване навчання. Йдеться про понад 150 поліцейських з Львівської, Чернівецької, Закарпатської та Тернопільської областей. Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції Львівської області.

Поліцейські вивчали не лише теорію, але і пройшли практичну підготовку.

«Особлива увага приділяється вивченню вікових особливостей психологічного та фізичного розвитку дітей шкільного віку, принципам інклюзивної освіти, методикам ефективної комунікації. Офіцери СОБ зʼявляться у перших школах вже у серпні та виконуватимуть три основні функції: правоохоронну, наставницьку та просвітницьку», – розповіла начальниця управління Служби освітньої безпеки Надія Ситник.

Для участі у проєкті кожен поліцейський пройшов відбір, співбесіду та психологічні тести і лише після цього вони приступили до вивчення курсу на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.

«Офіцери Служби освітньої безпеки – це не просто правоохоронці, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім своїх професійних навичок, вони повинні знати алгоритми спілкування з школярами та розуміти дитячу психологію. Це дуже складна і відповідальна робота, яка потребує ретельної підготовки», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Роман Турчак.

Серед обов’язків поліцейських: безпека усіх учасників освітнього процесу, здійснення перепускного режиму, контроль території навчального закладу, комунікація з екстреними службами, реагування на правопорушення та затримання порушників. А ще – проведення профілактичних бесід з дітьми задля запобігання вживання алкоголю, тютюнових виробів та наркотиків, попередження булінгу, кібергігієна. Окрім того, офіцери Служби освітньої безпеки братимуть участь у педагогічних нарадах, комунікуватимуть з батьками учнів та вирішуватимуть конфлікти.

Не лише правоохоронці можуть стати офіцерами СОБ, цивільні громадяни також можуть подавати свої анкети та брати участь у конкурсі.