ДБР повідомило про підозру працівнику патрульної поліції на Львівщині, який збив пішохідку та залишив її без допомоги. Поліцейський утік з місця ДТП та тривалий час переховувався на території Польщі.

Як розповіли у середу, 4 лютого, у ДБР та прокуратурі Львівщини, винуватця аварії вдалося повернути в Україну у межах процедури екстрадиції.

За даними слідства, 6 січня 2021 року близько 18:30 у місті Шептицький тодішній 29-річний працівник Шептицького відділу поліції, керуючи легковим автомобілем Audi 80, майже вдвічі перевищив дозволену швидкість (їхав зі швидкістю близько 100 км/год) та здійснив наїзд на 36-річну жінку, яка переходила дорогу. Унаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, зокрема, перелом стегнової кістки, закриту черепно-мозкову травму, численні рани та гематому.

«Фігурант навіть не надав жінці першу медичну допомогу, а одразу поїхав до власного гаража, де спробував приховати сліди аварії. Надалі, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, він перетнув державний кордон України», – розповіли в ДБР.

Правоохоронця оголосили в міжнародний розшук. Завдяки співпраці з іноземними правоохоронцями, його затримали в Польщі. Зловмисника екстрадували до України, де йому відразу було повідомлення про підозру.

Фігуранту інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 ККУ), а також завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ч. 1 ст. 135 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження або позбавлення волі строком до двох років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.