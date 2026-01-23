Смертельна ДТП, яку скоїла п’яна поліцейська, сталася у селі Новоселиця влітку 2025 року. Внаслідок аварії загинула 35-річна подруга обвинуваченої, а ще дві жінки віком 34 та 32 роки отримали поранення. Під час розслідування встановили, що інспекторка сектору реагування відділення патрульної поліції №4 у м. Герца на Буковині сіла за кермо нетверезою. Під час руху вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу.

Як йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 16 січня, обвинувачена Тетяна Калараш-Костел скоїла ДТП близько 1:45 28 липня 2025 року. Вона керувала авто Volkswagen Tiguan. На перехресті вулиць Центральна та Короленка у місті Новоселиця поліцейська не врахувала швидкість і врізалася у бетонну огорожу. Від удару сильні травми отримала одна з подруг поліцейської – 35 річна буковинка. У неї діагностували перелом основи черепа та крововиливи в мозок, через що жінка померла.

У суді обвинувачена Тетяна Калараш-Костел визнала провину і розповіла, що тієї ночі вони верталися з подругами з дня народження з ресторану «Мока», який розташований в с. Маршинці Чернівецького району. Там під час застілля вона вживала алкогольні напої. Після закриття закладу, вони вирішили випити ще і поїхали до магазину АТБ, де купили пляшку віскі. Алкоголь жінки розпили на АЗС неподалік магазину. Орієнтовно о 1:45 вони вирішили поїхати до дому. Поліцейська сіла за кермо і, з її слів, під час проїзду перехрестя раптово втратила контроль. Обвинувачена додала, що внаслідок ДТП знепритомніла, а до тями прийшла в лікарні. Там вже дізналась, що її подруга загинула. Про свій вчинок щиро шкодує та добровільно заплатила сім’ї загиблої 8 тис. євро.

У суді також дала свідчення матір загиблої жінки. Вона розповіла, що у її доньки залишилося двоє неповнолітніх доньок. Вона просила суворо покарати поліцейську, а також відшкодувати їй 100 тис. євро, адже без материнської турботи залишилося двоє дітей.

Суд визнав колишню інспекторку патрульної поліції винною в смертельній ДТП і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п’ять років. Також обвинувачуваній заборонили керувати автомобілем на 5 п’ять років. Щодо відшкодування моральної компенсації – рішення суд ще не виніс. На вирок можна подати апеляційну скаргу.