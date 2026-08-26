Пам’ятник встановлять біля музею у Волі Якубовій

У середу, 26 серпня, з Люксембурга у рідне село другого голови Проводу ОУН Андрія Мельника привезли його надгробну плиту. Тепер вона буде встановлена поруч із музеєм у селі Воля Якубова на Дрогобиччині. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Після того, як прах полковника та його дружини Софії повернули в Україну і перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві, важливо було зберегти й цей предмет пам’яті та повернути його туди, де Андрій Мельник народився та звідки починав свій життєвий шлях», – зазначив очільник області.

фото ЛОВА

Андрій Мельник помер у 1964 році у Кельні, його поховали на цвинтарі Бонвуа у Люксембурзі. Через 62 роки його прах повернули в Україну, а надгробну плиту – у рідне село. Автором надгробка є український скульптор Григорій Крук.

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Нагадаємо, подружжя Андрія і Софії Мельників перепоховали в Україні 25 травня. На Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві на їхніх могилах встановили нові кам’яні хрести. Євгена Кoнoвaльця, який був побратимом і свояком Андрія Мельника, 18 серпня також перепоховали на НВМК. А надгробок з його могили перевезли у Зашків.