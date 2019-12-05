На львівській Ратуші приспустили прапор у знак солідарності з громадою Одеси

СуспільствоК.Р., сьогодні, 13:1117020

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У середу, 5 грудня, в знак солідарності з громадою Одеси на вежі міської Ратуші буде приспущено прапор України. Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

«Молимось за порятунок зниклих безвісти. В знак солідарності Державний прапор над Ратушею сьогодні буде приспущений», – написав Садовий.

На Ратуші приспустили прапор (фото ЛМР)

Нагадаємо, вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа. Під час пожежі загинула студентка, але кількість жертв може зрости, оскільки 14 осіб зникли безвісти, а 5 перебувають у важкому стані у лікарні.

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