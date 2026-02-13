Львів підтримав українського спортсмена

Львівʼяни підтримали флешмоб на підтримку олімпійського спортсмена Владислава Гераскевича. Банер із словами «Remembrance is not a violation» («Памʼять не є порушенням») вивісили на фасаді ратуші у пʼятницю, 13 лютого.

«Ми живемо у світі, якому про це постійно потрібно нагадувати. Львів разом з усією країною дякує Владиславу Гераскевичу за вчинок, дорожчий за золото», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

На фото, яке він опублікував, видно перехожих, що фотографують банер.

Банер на львівській ратуші вивісили вранці 13 лютого (фото ЛМР)

Нагадаємо, після дискваліфікації Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026 запустили флешмоб «Remembrance is not a violation» на його підтримку. Військовослужбовці Збройних Сил України почали публікувати фотографії з такими написами на захисних рукавичках чи плакатах як публічний жест підтримки українських олімпійців та пам’яті загиблих спортсменів. Його підхопили публічні люди. Зокрема, німецька політикиня, колишня віцепрезидентка Бундестагу Катрін Даґмар Ґерінґ-Екардт продемонструвала такий напис на своїй долоні під час Берлінале. Олімпійська санкарка зі Львова Олена Смага розмістила напис «Remembrance is not a violation» на рукавичці.

МОК дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича 12 лютого, оскільки він планував виступити у шоломі із зображенням українських атлетів, вбитих під час війни. Біографію спортсмена читайте у матеріалі «Українець, який налякав МОК».