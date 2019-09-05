На масштабних протестах у Гонконзі помітили український прапор. Фото дня

Фото протестувальників з українським прапором опублікував 4 вересня в Instagram американський фотограф Стентон Шарп (Stanton Sharpe), який щодня публікує свіжі репортажі про перебіг масштабних протестів у Гонконзі. Цю фотографію він зробив ще 1 вересня, коли протестувальники заблокували проїзд громадського транспорту до місцевого аеропорту. Поява активістів з українським прапором може бути пов'язана із тим, що за кілька днів до цього у Гонконзі організували десятки вуличних показів фільму «Зима у вогні» про перебіг українського Євромайдану.

фото Stanton Sharpe