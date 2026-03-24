34-річний чоловік заздалегідь підготував коробку з вибухівкою

У Первомайську на Миколаївщині поліцейські затримали військового, якого підозрюють у надсиланні дружині саморобного вибухового пристрою, схованого в посилці з продуктами. Унаслідок вибуху жінка загинула, поранень зазнали двоє дітей.

За інформацією обласної поліції, інцидент трапився ввечері 20 березня в середмісті Первомайська. Рятувальники повідомили поліцейським про те, що у квартирі вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого є жертви.

«Півторарічну доньку загиблої з численними уламковими пораненнями обличчя і тулуба та шестирічного сина медики госпіталізували. Наразі життю дітей нічого не загрожує, вони перебувають під наглядом лікарів», – ідеться в повідомленні.

Під час огляду місця події слідчі встановили, що вибух спричинив саморобний пристрій, який потрапив у квартиру в посилці від чоловіка загиблої.

Правоохоронці з’ясували, що 34-річний чоловік заздалегідь підготував коробку: поклав саморобну вибухівку разом з іншими речами, запакував її та передав знайомим для відправлення поштою.

Під час невідкладних обшуків у помешканні родини правоохоронці виявили ще сім гранат, п’ять тротилових шашок, дві пластичні вибухівки, запальні трубки, підривачі, накольні механізми, 39 детонаторів та 60 набоїв до автоматичної зброї.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне зберігання зброї). Військовому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини скоєного злочину.