Ввечері у понеділок, 23 березня, у селі неподалік Самбора стався вибух у приватному будинку. Як повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, на місці виявили тіло 45-річного чоловіка.

Як вказано у повідомленні, випадок трапився 23 березня близько 19:44 в приватному будинку у селі Пиняни (Новокалинівська ТГ Самбірського району). За попередніми даними, вибухнув автоклав.

На місці виявили тіло 45-річного чоловіка, який отримав травму несумісну із життям. Обставини події встановлюють фахівці.