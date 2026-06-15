Трактор їхав однією з алей кладовища між могилами

На міському кладовищі Тернополя біля села Довжанка загинув чоловік, який випав з ковша трактора марки JCB. Обставини ДТП встановлюють слідчі, повідомили в поліції Тернопільської області у понеділок, 15 червня.

Слідчі встановили, що загиблий 63-річний тернополянин випав із ковша трактора та вдарився головою об бруківку та бетонні конструкції. На місце викликали медиків швидкої допомоги, однак врятувати його життя не вдалося.

Трактор їхав однією з алей кладовища між могилами, ним керував житель Тернополя. У водія взяли зразки крові на встановлення алкогольного сп’яніння. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення. Наразі триває розслідування.