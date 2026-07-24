Перевищення виявили на пляжі на вулиці Донбасівській, 5

Жителям Чернівців та туристам не рекомендують купатися на міському пляжі на річці Прут через виявлену кишкову паличку. Також під час досліджень зафіксували перевищення за хімічними показниками. Це може стати причиною масового захворювання людей. Хоча цього року міська влада офіційно знову не дозволила купатися на міському пляжі, однак люди не реагують не заборону.

Фахівці Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб цього сезону відібрали 70 проб води у шести місцях, де масово відпочивають жителі Буковини. Після перевірки води отримали результат про відхилення від санітарних вимог на міському пляжі обласного центру. Про це повідомили у телеграм-каналі Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб у п’ятницю, 24 липня.

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Загалом у 4 пробах є перевищення лактозопозитивної кишкової палички та бактерій колі. Зараження цими збудниками може спричинити важке харчове отруєння з гарячкою та іншими симптомами, небезпечними для життя. Ще у 3 пробах води за санітарно-хімічними показниками з річки Прут у межах «Чернівецького міського пляжу» по вулиці Донбасівська, 5. Перевищення були зафіксовані на початку відпочинкового сезону, а також підтверджені перевіркою, яку провели 23 липня.

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Окрім бактерій, вода на пляжі в Пруті забруднена ще й іншими домішками хімічних речовин та металів. У трьох пробах води з річки Прут, відібраних 17 липня в районі міського пляжу фахівці виявили відхилення за санітарно-хімічними показниками.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що дослідження триватимуть до завершення купального сезону. Воду відбирають двічі на місяць на шести рекреаційних локаціях, зокрема п'яти пляжах та зоні відпочинку в Новодністровську. Серед усіх вказаних місць купатися не можна лише на міському пляжі в Чернівцях.

Станом на 23 липня 2026 року з 70 проб води лабораторно досліджено 35 за санітарно-хімічними, бактеріологічними та паразитологічними показниками, 15 проб — за вірусологічними показниками та 20 проб — на наявність збудника холери.

Додамо, що ситуація із забрудненням міського пляжу Чернівців виникає не перший рік. У 2024 році міська рада та фахівці Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб заборонили купатися в цьому місці, оскільки знову виявили велику кількість кишкової палички.