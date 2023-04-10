На об’їзній дорозі Львова трапилась потрійна ДТП

У понеділок, 10 квітня, на об’їзній дорозі Львова трапилась потрійна ДТП, через що виникли ускладнення у русі транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, аварія трапилась приблизно о 13:00 на 10 км дороги Західний обхід Львова. Зіткнулись автомобілі Volkswagen Golf, Iveco Daily та FIAT Doblo.

Відомо, що одного з водіїв з травмами госпіталізували. Його вік, характер травм та обставини ДТП наразі невідомі.