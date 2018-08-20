На Одещині СБУ затримала місцевого жителя за торгівлю зброєю

СуспільствоЮрій Братюк, 20 серпня1140

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На Одещині СБУ затримала місцевого жителя за торгівлю зброєю
фото СБУ
Під час подальших обшуків співробітники СБУ вилучили із сховку ще два гранатомети РПГ-22 та інші боєприпаси

У понеділок, 20 серпня, співробітники СБУ Одещині затримали місцевого жителя, який організував канал поставки зброї та боєприпасів.

За повідомленням прес-служби СБУ, зловмисник підшуковував клієнтів на тематичних форумах в інтернеті. Його було затримано під час спроби збуту чотирьохсот грамів пластиду, двох електродетонаторів, гранати Ф-1 із запалом та тридцяти дев`яти набоїв калібру 7,62 мм.

Під час подальших обшуків співробітники СБУ вилучили із сховку ще два гранатомети РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, десяток ТШ-200 та ТШ-400, шістсот грамів пластиду, чотири детонатори та саморобний вибуховий пристрій. Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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