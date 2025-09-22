Затриманому прикордоннику загрожує 9 років ув'язнення

На Одещині співробітники Державного бюро розслідувань викрили інспектора прикордонної служби, який організовував переправлення ухилянтів до невизнаного Придністров’я. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, канал з переправлення ухилянтів, організований прикордонником діяв з серпня 2025 року. Встановлено, що затриманий сам запропонував одному з чоловіків призовного віку нелегально виїхати з України. Прикордонник планував допомогти військовозобов’язаному оминути офіційні пункти пропуску та місця несення служби прикордонних нарядів. За послугу інспектор вимагав 4,5 тис. доларів.

«При зустрічі фігурант надав чоловіку детальні інструкції щодо маршруту та засобів, необхідних для вдалого “вояжу”. У визначений день військовослужбовець на екрані власного мобільного телефону у спеціальному додатку продемонстрував йому ділянки, на яких можна здійснити незаконний перехід», – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці затримали інспектора після отримання ним всієї суми хабаря. Йому оголосили підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Незабаром суд обере для інспектора запобіжний захід.