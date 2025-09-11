Одного з працівників ТЦК затримали під час передачі грошей

На Буковині двоє працівників ТЦК і СП замість того, щоб мобілізовувати військовозобов’язаних чоловіків, відправляли їх за кордон. Оборудку військовослужбовців викрили прокурори Спеціалізованої прокуратури. Така послуга вартувала від 7 до 14 тис. доларів з людини.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що до організації схеми з виїздом в Румунію військовозобов’язаних чоловіків причетні двоє військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в четвер, 11 вересня.

У службі не уточнили, чи це працівники Чернівецького, чи Вижницького районних військкоматів. Однак правоохоронці встановили, що військові намагалися за гроші переправити до Румунії двох громадян, використовуючи своє службове становище.

Одного із військовослужбовця затримали під час отримання 3 тис. євро авансу. Згодом затримано і його спільника, який чекав завершення афери. Наразі встановлюють, скільки саме цим працівникам ТЦК і СП вдалося переправити ухилянтів за кордон.

Їм обом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення людей за кордон). Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі. Суд також обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави.