Підозру оголосили керівнику МСЕК Олександру Диякону

Правоохоронці підозрюють колишнього керівника медико-соціальної експертної комісії Буковини в організації масштабної схеми видачі груп інвалідності чоловікам призовного віку. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що підозру отримав ексголова міжрайонної загальнопрофільної МСЕК №2, лікар-хірург Олександр Диякон. До схеми він залучив ще шістьох спільників – лікаря та п’ятьох посередників. Вартість групи інвалідності коливалася від 3 до 12 тис. доларів.

Розгалужену схему з видачі довідок про встановлення групи інвалідності викрили працівники СБУ спільно з поліцейськими та прокуратурою. За даними СБУ Буковини, серед підозрюваних – 7 осіб: ексголова МСЕК, колишній сімейний лікар та п’ятеро посередників, які організували оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку.

Злочинна група працювала у двох районах області – у Вижницькому та Дністровському. Посередники знаходили військовозобов’язаних чоловіків і пропонували за гроші ухилитися від мобілізації. Коли клієнти погоджувалися, то для них організовували фіктивні діагнози – від уражень хребта до онкології. У лікарнях виготовляли виписки та довідки про те, що чоловіки перебували на стаціонарному лікуванні, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 11 вересня.

«Надалі документи передавали до МСЕК, а голова комісії підписував позитивні рішення щодо встановлення групи інвалідності. За попередніми даними, учасники групи виготовили документи для більше ніж 30 чоловіків призовного віку», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за інформацією поліції Чернівецької області, слідство перевіряє ще понад 600 аналогічних випадків. Правоохоронці провели близько 50 обшуків у помешканнях та трьох медичних закладах. Також вилучили документи, пусті бланки з печатками, підроблені виписки з історії хвороб, оригінали медекспертних справ та іншу медична документацію.

Додамо, що за даними чернівецького сайту «Час», про масштабні оборудки Олександра Диякона з видачами та призначеннями груп інвалідностей військовозобов’язаним чоловікам повідомляли ще у березні 2025 року. Чернівецький активіст Ігор Жижиян також взимку зазначав у фейсбуці, що керівник МСЕК №2 причетний до схеми з ухилення від мобілізації. За його словами, групу інвалідності була складно оформити навіть тим людям, які мали покази для цього.

«Без надання хабаря Диякону отримати висновок комісії було неможливо ані пораненому військовому, ані інваліду дитинства, ані людині з явними ознаками інвалідності – навіть без кінцівок! Схема працювала просто: 10 тис. євро – і вашу “інвалідність” оформлено, навіть без вашої присутності. Гроші нібито збирали на допомогу військовим, але вони чомусь осідали в кишенях організаторів схеми», – написав у лютому в фейсбуці Ігор Жижиян.

Сімом членам злочинної групи оголосили підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України. Санкції статей передбачають до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.