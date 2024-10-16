До схеми залучили працівників ТЦК та Луцької міської МСЕК

СБУ на Волині ліквідувала схему ухилення від мобілізації, до якої залучили працівників ТЦК та Луцької міської МСЕК. Під час обшуків вилучили понад 60 тис. доларів готівкою та підроблені медичні документи.

Як вказано у повідомленні СБУ за 16 жовтня, на Волині викрили учасників схеми, які допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. За хабарі вони виготовляли документи, на підставі яких чоловіків виключали з військового обліку.

Учасники схеми організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровим чоловікам. Наступним етапом у цій схемі було зняття здорових призовників з військового обліку. Для цього підозрювані використовували особисті зв’язки у волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в ТЦК та СП у Волинській області. Вартість «послуги» для одного клієнта становила 7-12 тис. доларів.

Під час обшуків у квартирах та на роботи учасників схеми виявлено та вилучено:

комп’ютери, мобільні телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності;

понад 60 тис. доларів США готівкою, отримані, ймовірно, в результаті схеми;

готові офіційні медичні документи з ознаками підроблення.

Двох учасників схеми затримано, їм уже повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28 та ч.2 ст. 369-2 ККУ. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності.