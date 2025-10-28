На першому львівському форумі доступності говорили про безбар'єрність українських міст
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 жовтня
У вівторок, 28 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Масштабна аварія - і найбільша несподіванка. Мережу поблизу Домажира у водоканалі вважали надійною;
- Найочікуваніший ремонт. Вулицю Залізничну закривають на п’ять місяців, її називають найбільш аварійною в місті;
- Вперше у Львові. Форум доступності у львівській Ратуші допоможе зробити українські міста і громади безбар’єрними.
