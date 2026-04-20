На місці події працюють екстрені служби

На підприємстві поблизу Рівного стався вибух, унаслідок якого постраждали девʼятеро людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Наразі усі обставини події з’ясовують. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила пресслужба поліції області.

«20 квітня близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано», – зазначили правоохоронці.

Спершу поліція повідомляла про вісьмох постраждалих, проте за оновленими даними йдеться про девʼятьох травмованих, двоє з яких – у тяжкому стані.

Попередньо вибух стався на території деревообробного заводу «Коноспан» у селі Городок Рівненського району.

Слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події. На місці працюють екстрені служби та керівництво силових відомств, які встановлюють причину вибуху та всі обставини.

Оновлено. За попереднім висновком фахівців, вибухнув газовий балон. Це сталося під час зварювальних робіт, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.