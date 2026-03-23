Унаслідок вибуху електросамоката у квартирі в Рівному зруйновані дві стіни
Попередньо, вибух спричинило коротке замикання акумулятора самоката
У квартирі в Рівному внаслідок вибуху електросамоката зруйновані дві стіни. Також на місці події виникла пожежа, що пошкодила стелю, меблі та речі. Про це у понеділок, 23 березня, повідомила пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників, повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Княгині Ольги надійшло у неділю, 22 березня, о 13:12. Осередок загоряння був у квартирі на п’ятому поверсі.
«Попередньо, сталося коротке замикання акумуляторної батареї електросамоката. Це призвело до вибуху, внаслідок якого зруйновані дві стіни, одна з яких – між суміжними квартирами», – повідомили в ДСНС.
Унаслідок пожежі пошкоджені стіни, стеля, меблі та речі домашнього вжитку. Електросамокат повністю знищений.
До ліквідації наслідків залучили 11 рятувальників і чотири одиниці техніки. Жертв і постраждалих немає.
Наразі фахівці встановлюють остаточну причину пожежі та розмір збитків.