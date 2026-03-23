Одна зі зруйнованих стін – між суміжними квартирами

У квартирі в Рівному внаслідок вибуху електросамоката зруйновані дві стіни. Також на місці події виникла пожежа, що пошкодила стелю, меблі та речі. Про це у понеділок, 23 березня, повідомила пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Княгині Ольги надійшло у неділю, 22 березня, о 13:12. Осередок загоряння був у квартирі на п’ятому поверсі.

«Попередньо, сталося коротке замикання акумуляторної батареї електросамоката. Це призвело до вибуху, внаслідок якого зруйновані дві стіни, одна з яких – між суміжними квартирами», – повідомили в ДСНС.

Унаслідок пожежі пошкоджені стіни, стеля, меблі та речі домашнього вжитку. Електросамокат повністю знищений.

До ліквідації наслідків залучили 11 рятувальників і чотири одиниці техніки. Жертв і постраждалих немає.

Наразі фахівці встановлюють остаточну причину пожежі та розмір збитків.