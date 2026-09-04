Візуалізація майбутнього житлового будинку

У п’ятницю, 4 вересня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради представили намір звести 5-поверховий житловий будинок у мікрорайоні Підзамче.

До міськради надійшло звернення про видачу містобудівних умов та обмежень но нове будівництво багатоквартирного будинку з підземним паркінгом на вул. Донецькій, 16 зі знесенням існуючих споруд. Заявником є ПП «Бізнес хол».

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Раніше ZAXID.NET писав, що на цій земельній ділянці розташовані закинути нежитлові споруди площею 847,2 м2. У квітні 2023 року управління комунальної власності Львівської міськради продало ці будівлі на аукціоні ПП «Бізнес Хол» за 17,6 млн грн.

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Фірма отримала ділянку площею 0,17 га в оренду в оренду на 10 років для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Також депутати дозволили перевести ділянку із земель промисловості в землі житлової та громадської забудови.

Забудовник хоче звести 5-поверховий житловий будинок на 28 квартир, у підземному паркінгу планують облаштувати 33 паркомісця.

Житло планують звести зі знесенням існуючих споруд

«Є наміри забудовника дати гарантійне зобов’язання щодо участі в розвитку соціальної інфрастурктури у розмірі пайового внеску, станом на 2019 рік. Також забезпечено нормативну кількість паркомісць: 28 квартир і 33 паркомісця», – розповіли під час засідання виконкому.

Офіс культурної спадщини дав позитивний висновок, а департамент архітектури та просторового розвитку ЛМР готує позитивне рішення про видачу МУО.

За даними аналітичної платформи YouControl, ПП «Бізнес хол» зареєстроване у Сокільниках та займається будівництвом. Засновниками фірми є Ярослав Шуплат (50%), Роман Михайлів (40%) та 10% – Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Лев капітал», в інтересах та за рахунок якого діє ТзОВ «Компанія з управління активами «Львів кепітал».

Ярослав Шуплат є братом дружини експосла України в Польщі Андрія Дещиці. Роман Михайлів фігурував в скандалі з незаконним рестораном «Хутірець» на Сихові.