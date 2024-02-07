Червоним позначені ділянки, де планують збудувати дві школи з дитсадками

Львівська міська рада оголосить два архітектурні конкурси на будівництво шкіл на вул. Промисловій, 53 та вул. Богдана Хмельницького, 207. Відповідні рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні в середу, 7 лютого.

Перший архітектурний конкурс стосується проекту загальноосвітньої школи з дитсадком на вул. Промисловій, 53. Проектом пропонується створити дитсадок на 50 дітей і школу на 720 учнів. Із проханням про організацію конкурсу на будівництво школи до міськради звернулося ТзОВ «Шкіряне підприємство “Світанок”». Компанія зареєстрована у 2017 році у Львові за адресою будівництва. Через ПП «Ріел-Інвест» власниками компанії є львів’яни Володимир Вишиваний і Микола Мельник.

Ще один конкурс стосується будівництва школи на вул. Хмельницького, 207,де зараз будівельна компанія «Ріел» будує ЖК «Вежа». Під ці потреби відведені дві земельні ділянки загальною площею 1,4 га, де мають розмістити школу на 720 учнів та дитячий садочок на 50 дітей. Із проханням про організацію конкурсу на будівництво школи до міськради звернулося ТзОВ «Львівбудінвест». Компанія зареєстрована трохи більше року тому в Перемишлянах на вул. Міжгірській, 8в. Її директоркою і власницею є львів’янка Ольга Дерев’янчук, яка до травня 2022 року була співвласницею ТзОВ «Шкіряне підприємство “Світанок”».

Забудовники мають тпрофінансувати проведення конкурсів та оплату премій переможцям. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев додав, що будівництво навчальних закладів врівноважить забудову соціальною інфраструктурою в цьому мікрорайоні, який у останні роки активно забудовується житлом.