Підозрюваним загрожує до 9 років ув'язнення

Правоохоронці затримали шістьох мешканців Прикарпаття, серед яких троє військовослужбовців, які разом з цивільними спільниками незаконно переправляли чоловіків через кордон. Підозрюваним загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у четвер, 29 липня, у грудні 2025 року та лютому 2026 року група підшукала двох військовозобов’язаних, які мали намір незаконно виїхати за межі України. Зловмисники організували їх перевезення з Івано-Франківська до Чернівців, забезпечивши тимчасовим проживанням.

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«Згодом клієнтів доставили до прикордонного населеного пункту, звідки вони пішки, поза пунктами пропуску, незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Остаточний розрахунок отримувала залучена до протиправної діяльності жінка. Вартість послуг перевищувала 7 тис. євро з чоловіка», – розповіли правоохоронці.

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Переправників затримали, суд взяв їх під варту з можливістю внесення застави. Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Одному з військових також оголосили підозру за СЗЧ (ч. 5 ст. 407 КК України), за що передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі.