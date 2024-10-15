Дитина померла під час наркозу від анафілактичного шоку

На Прикарпатті передали до суду справу лікаря-анестезіолога Коломийської центральної районної лікарні, через недбалість якого під час наркозу померла 7-річна дівчинка. Лікарю загрожує до 3 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 15 жовтня, подія сталася у квітні 2020 року. Тоді до Коломийської ЦРЛ госпіталізували 7-річну дівчинку з діагнозом «гострий апендицит». Під час наркозу у дівчинки почався анафілактичний шок і, не зважаючи на реанімаційні заходи, вона померла.

«Перед оперативним втручання лікарем-анестезіологом було порушено “Локальний протокол лікування гострого апендициту у дітей”. Висновком комісійної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю дитини», – інформують у прокуратурі.

Кримінальну справу передали до суду. За скоєне лікарю загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.