Посадовець за 1500 доларів допомагав чоловікам зніматися з розшуку

Правоохоронці викрили на хабарі депутата Надвірнянської міської ради, який працює в районному ТЦК і СП. Посадовець за 1500 доларів допомагав ухилянтам зніматися з розшуку.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області, підозрюваний допомагав виготовляти фіктивні документи, які дозволяли чоловікам уникати призову та зніматися з розшуку за неявку до ТЦК.

«СБУ та Нацполіція затримали зловмисника та задокументували факт одержання ним першої частини хабаря – 1000 доларів. Гроші він отримав від чоловіка, який перебував у розшуку через відсутність військово-облікових документів і неактуалізовані персональні дані у ТЦК. За хабар посадовець гарантував організувати проходження ВЛК, виготовити військово-обліковий документ та надати довідку про тимчасове звільнення від мобілізації на підставі інвалідності III групи», – зазначили в СБУ.

В СБУ не називають прізвища затриманого, однак вказують, що йдеться про начальника одного з підрозділів районного центру комплектування – депутата Надвірнянської міської ради. За інформацією НАЗК, діючим керівником відділу фінансової групи Надвірнянського РТЦК є Тарас Рудяк – депутат від «Платформи громад» Надвірнянської міської ради.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та його спільників правоохоронці виявили готівку, одержану як хабар, та чисті бланки з печатками РТЦК. Крім того, в службовому приміщенні Надвірнянського РТЦК та СП вилучено документи щодо надання відстрочки від призову за мобілізацією. Посадовцеві оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Депутату загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.