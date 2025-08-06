Вирішується питання про оголошення підозр фігурантам справи

На Прикарпатті затримали голову та депутата Верховинської селищної ради, які підозрюються у незаконній передачі земельної ділянки. Про це повідомили пресслужби Національної поліції та Івано-Франківської обласної прокуратури в середу, 6 серпня.

Правоохоронці не називають імен затриманих, однак відомо, що Верховинську селищну раду очолює Василь Мицканюк.

Як встановили слідчі, селищний голова разом із депутатом цієї ж ради вимагали 8 тис. доларів хабаря від бізнесмена за укладання договору оренди земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності та дозвіл на встановлення на ній невеличкого магазину.

Посадовці знали, що на час дії воєнного стану на цій ділянці заборонене розміщення будь-яких споруд.



«Для реалізації незаконної схеми фігуранти затвердили на сесії селищної ради проєктну документацію на розробку якої нібито особі уже надавався дозвіл, погодження передачі в оренду вищевказаної земельної ділянки місцевому мешканцю, а також подальше прийняття рішення виконавчого комітету селищної ради на розміщення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності», – ідеться в повідомленні.

Після цього, з підприємцем планували укласти договір суборенди, що дозволило б обійти встановлену заборону.

Водночас голова селищної ради не повідомив раду та членів виконавчого комітету про неможливість ухвалення відповідних рішень, а навпаки запевнив про відсутність будь-яких застережень.

Голову і депутата Верховинської селищної ради затримали за фактом отримання неправомірної вимоги у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирішується питання про оголошення їм підозр та вручення повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП) за фактом видачі розпоряджень про преміювання близьких осіб в умовах реального конфлікту інтересів.