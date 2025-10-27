Довкіллю завдано шкоди на суму понад 650 тис. грн

Правоохоронці викрили 35-річного мешканця Чернівецької області, який незаконно добував корисні копалини з річки Черемош у Косівському районі. Буковинцю загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 27 жовтня, упродовж 2024–2025 років підозрюваний, використовуючи техніку та працівників підприємства, яке мало дозвіл лише на геологічне вивчення надр, незаконно видобував корисні копалини з русла та прибережної захисної смуги гірської річки Черемош.

«Видобуток проводився за відсутності будь-яких прав на користування земельною ділянкою, а видобута сировина складувалася для подальшого транспортування. Під час обшуків задокументовано місця незаконного видобування, зберігання та переробки сировини. Довкіллю завдано шкоди на суму понад 650 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

Буковинцю оголосили підозру за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 240 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення. Також прокуратура подала позов до Державної служби геології та надр України з вимогою скасувати спецдозвіл на користування надрами в межах ділянки, розташованої в руслі річки Черемош.