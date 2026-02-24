Обвинувачений без дозволу Рогатинської міськради зорав 18,8 га комунальної землі

Рогатинський районний суд визнав агронома фермерського господарства «Бурбуляк» Ігоря Мургу винним у самовільному зайнятті земельної ділянки та призначив йому 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 12 лютого, у травні 2025 року обвинувачений без дозволу Рогатинської міськради зорав 18,8 га комунальної землі та висадив сою, завдавши громаді збитків на понад 630 тис. грн.

Під час судового засідання Ігор Мурга визнав свою вину і підтвердив, що незаконно використовував ділянку, що межувала із орендованою ним землею. У листопаді 2025 року агроном зібрав урожай та повернув ділянку громаді. Обвинувачений попросив суд повернути власникам арештовану техніку, адже вони не знали, що її використовували на самовільно зайнятій землі.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Руслан Могила визнав Ігоря Мургу винним у самовільному зайнятті земельної ділянки та призначив йому 3400 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.