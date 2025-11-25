Під час суду військовослужбовець визнав свою вину

Долинський районний суд визнав військовослужбовця ТЦК та СП Миколу Б. винним у недбалому ставленні до військової служби та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 18 листопада, стрільця-санітара Миколу Б. призначили старшим групи оповіщення територіального центру комплектування та соцпідтримки.

8 листопада працівники ТЦК зупинили для перевірки військово-облікових документів перехожого і, коли виявилося, що той перебуває у розшуку, доставили у центр комплектування для направлення на військово-лікарську комісію. Під час цього нагрудна камера Миколи Б. була вимкненою.

«Відповідно до доручення Міністра оборони України, з 1 вересня 2025 року оповіщення громадян про призов на військову службу представниками ТЦК та СП має проводитися виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер)», – йдеться у постанові суду.

Суд зауважив, що обвинувачений мав включити портативний відеореєстратор з моменту перевірки військово-облікових документів та безперервно вести запис, однак не зробив цього. Микола Б. визнав свою вину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Керніцький визнав військовослужбовця ТЦК та СП винним у недбалому ставленні до військової служби і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову можуть оскаржити.