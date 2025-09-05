Вчительку початкових класів Корнівської гімназії визнали винною у невиконанні батьківських обов’язків

Городенківський районний суд визнав вчительку початкових класів Корнівської гімназії Марину Євглевську винною у невиконанні батьківських обов’язків щодо виховання дітей. За дрібне хуліганство малолітнього сина прикарпатці призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 26 серпня, інцидент стався опівночі 5 серпня на території дитячого майданчика у селі Корнів Коломийського району. Син обвинуваченої обматюкав неповнолітнього і штовхнув його у груди.

«Своїми діями неповнолітній вчинив адмінправопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, однак на момент вчинення правопорушення не досяг віку з якого настає відповідальність», – йдеться у постанові суду.

Дослідивши усі матеріали справи, суддя Лідія Федів визнала Марину Євглевську винною у невиконанні батьківських обов’язків щодо виховання дітей і призначила їй 850 грн штрафу. Також вчителька має сплатити 605 грн судового збору.