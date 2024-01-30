15-річна дівчина з Косова тимчасово проживала в Івано-Франківську по вулиці Набережна

Правоохоронці розшукують 15-річну Маргариту Лопуляк, яка покинула Івано-Франківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, дівчина з Косова тимчасово проживала в Івано-Франківську по вулиці Набережна. Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей вона покинула близько 15:00 29 січня.

Прикмети розшукуваної: зріст 170 см, повної тілобудови, волосся світле, фарбоване, має на шиї татуювання у вигляді павука

«Прикмети розшукуваної: зріст 170 см, повної тілобудови, волосся світле, фарбоване, має на шиї татуювання у вигляді павука. Одягнена в темно-сині джинси, світлий батнік та куртку чорного кольору», – інформують у поліції.

Правоохоронці просять всіх, хто може допомогти знайти Маргариту Лопуляк, телефонувати на 102 або за номерами відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 49 71 787.

P.S. 30 січня у поліції повідомили, що знайшли Маргариту Лопуляк в Івано-Франківську. З дівчиною все добре.