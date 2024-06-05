Усіх, хто може допомогти розшукати зниклих хлопців, правоохоронці просять телефонувати на 102

Правоохоронці розшукують вихованця Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Анатолія Черевка та мешканця Івано-Франківська Ігоря Никифорчина. Обоє 13-річних хлопців зникли 4 червня.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 5 червня, мешканець села Ямниця Анатолій Черевко покинув Центр соціально-психологічної реабілітації дітей напередодні о 22:00.

«Прикмети розшукуваного: зріст 140-145 см, худорлявої тілобудови, коротке русяве волосся, верх пофарбований у білий колір. Одягнений в чорні спортивні темні штани та голубу футболку», – інформують правоохоронці.

Мешканець села Ямниця Анатолій Черевко

Також поліція розшукує 13-річного мешканця Івано-Франківська Ігоря Никифорчина, який 4 червня об 11:00 вийшов з дому і не повернувся.

«Прикмети розшукуваного: зріст 145-150 см, середньої тілобудови, коротке волосся. Одягнений в темні спортивні штани та сіру футболку», – зазначили у поліції.

Мешканець Івано-Франківська Ігор Никифорчин

Усіх, хто може допомогти розшукати зниклих хлопців, правоохоронці просять телефонувати на 102 або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: +380(67) 497 17 87, +380(97) 983 21 32, +380 (67) 336-27-75.

P.S. У поліції Івано-Франківської області повідомили, що Анатолія Черевка та Ігоря Никифорчина вдалося розшукати і їх життю нічого не загрожує.