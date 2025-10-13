фото поліції

Усіх, хто може допомогти знайти неповнолітню, просять телефонувати на 102

Правоохоронці розшукують мешканку села Нижнів Тлумацької громади Вікторію Деркевич, яка ввечері 11 жовтня пішла з дому і не повернулася. У понеділок, 13 жовтня, у поліції Івано-Франківської області оприлюднили прикмети 15-річної дівчини. Дівчина була одягнена у чорну куртку. Фото поліції «Зникла Деркевич Вікторія Олегівна. Зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, довге волосся чорного кольору. Була одягненою у чорну куртку, сині джинси та кросівки чорного кольору», – зазначили правоохоронці. Усіх, хто може допомогти встановити місцеперебування неповнолітньої, просять повідомити на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter